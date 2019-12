Sobe para 4 o número de mortos pelo tufão Kammuri na Filipinas

Pelo menos quatro pessoas morreram nas Filipinas devido ao forte tufão Kammuri, que causou a evacuação de milhares de pessoas e o fechamento do aeroporto internacional de Manila, informaram fontes oficiais nesta quarta-feira.

A tempestade tropical, que aterrissou na noite de segunda-feira no sudeste de Luzón, a principal ilha do arquipélago, atingiu as regiões sul da capital Manila na terça-feira, forçando cerca de 600.000 pessoas a deixarem suas casas, segundo autoridades da defesa civil.

Três pessoas morreram nas ilhas de Mindoro e Marinduque devido à queda de árvores e outros objetos, e uma quarta se afogou na ilha de Leyte, de acordo com a polícia e as autoridades.

"Esperamos que sejam os últimos (mortos)", declarou à AFP Mark Timbal, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres.

Enfatizou também que os efeitos do tufão poderiam ter sido piores se o governo não tivesse feito preparativos em várias províncias e comunidades locais.

"Vimos uma melhora na atitude das pessoas que agora estão mais dispostas a participar dos procedimentos de evacuação", acrescentou Timbal, referindo-se ao papel das redes sociais e às preocupações levantadas pelos recentes terremotos mortais no país.

"As evacuações preventivas foram um fator-chave", afirmou Sher Saises, chefe da defesa civil em Tacloban (centro), a cidade mais devastada pelo terrível tufão Haiyan, que causou mais de 7.360 mortes e desaparecimentos em 8 de novembro de 2013, com rajadas de vento de 305 km/h.