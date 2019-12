Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar

Durante a competição estudantil Formula de 2019, a competição educacional de engenharia mais estabelecida da Europa, a Velodyne Lidar, Inc. contribuiu com sensores para 20 equipes universitárias da Europa. Os estudantes usaram a tecnologia Lidar da Velodyne para alimentar veículos autônomos que eles construíram e colocaram nas competições na Europa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191203006139/pt/

During the 2019 Formula Student, Velodyne Lidar, Inc. contributed sensors to 20 university teams across Europe. (Photo: Velodyne Lidar)

As equipes de alunos escolheram sensores Velodyne Puck?, Puck Hi-Res? e Ultra Puck? no desenvolvimento dos seus veículos autônomos. Dentre os eventos estudantis Formula onde as equipes com a tecnologia Lidar da Velodyne competiram estavam o circuito de Silverstone em Northampton, Reino Unido, o circuito de Fiorano em Maranello, Itália e a área do circuito de Fórmula 1 perto de Hockenheim, Alemanha. Este ano, em Hockenheim, 19 equipes participaram do desafio de veículos autônomos. A equipe AMZ Racing da ETH Zürich dominou o evento de Hockenheim, ganhando a competição de veículos autônomos alimentados pelos sensores da Velodyne.

"Através das competições estudantis Formula, a próxima geração de engenheiros aprende como a percepção 3D da Lidar alimenta os veículos autônomos", disse Erich Smidt, diretor executivo da Velodyne Lidar para a Europa. "É um verdadeiro privilégio para a nossa empresa trabalhar com esses estudantes extraordinários que estão reinventando a tecnologia automotiva".

A competição estudantil Formula tem como objetivo desenvolver o empreendedorismo e o espírito inovador dos jovens engenheiros e encorajar mais jovens a seguir carreira na engenharia. Todos os anos, as equipes universitárias de todo o mundo competem em eventos estáticos e dinâmicos que testam seu preparo e trabalho duro.

"A participação na competição estudantil Formula oferece aos estudantes experiência prática em muitas áreas diferentes, incluindo no desenvolvimento de veículos autônomos", disse Christian Guba, chefe do Department Perception and Environment Modeling 2019, e V. da equipe TU Darmstadt Racing. "Os sensores Lidar desempenham um papel importante nos veículos autônomos e nos ajudam a melhorar as nossas habilidades em algoritmos de percepção".

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, diretor executivo e fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191203006139/pt/

Sean Dowdall Landis Communications Inc. para a Velodyne Lidar, Inc. (415) 286-7121 velodyne@landispr.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.