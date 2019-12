Comunicado do Business Wire :IFA CO., LTD.

IFA CO., LTD. (Diretor executivo: Masashi Mizukura) desenvolveu o token ARCS (símbolo ticker ARX) com base na tecnologia blockchain. A plataforma de produto AIre, que usa o ARCS, simboliza os valores mantidos pelas pessoas para permitir trocas, conversões monetárias, solicitações, compras e muito mais.

Tokenizar o valor mantido pelas pessoas e conceder soberania a todas as pessoas sobre seus dados

A IFA, fornecedora de produtos e serviços usando a tecnologia blockchain, desenvolveu o ARCS, um token baseado na nova tecnologia blockchain*1. A plataforma do produto AIre, fornecida pelo uso do ARCS, visualiza e simboliza*2 os vários valores mantidos pelas pessoas.

*1 Blockchain é uma tecnologia para registrar o histórico de transações de criptomoedas descentralizadas. Não há administrador ou emissor especificado; os históricos de transações são monitorados e gerenciados pelos usuários, dificultando transações fraudulentas ou falsificação de dados. *2 Tokens emitidos pelo uso da tecnologia blockchain são um tipo de ativo de criptomoeda que permite transações na Internet. Pensa-se que os tokens serão utilizáveis no futuro como consideração por produtos e serviços, como cartões de ações ou recompensas. Qualquer pessoa, seja um indivíduo ou uma empresa, pode emitir tokens facilmente, mas só pode ser usada dentro do escopo do serviço do indivíduo ou empresa emissora.

No passado, era difícil ter claros os valores, ideias e outros intangíveis mantidos pelos indivíduos, criando uma tendência a estruturas vantajosas para as empresas. A tokenização desses valores de indivíduos permitirá troca livre, conversão monetária, solicitações, compras e muito mais, com todas as pessoas capazes de manter a soberania sobre seus dados.

Na plataforma AIre, o ARCS será usado principalmente para os seguintes propósitos.

1. Incentivos quando os usuários inserem informações no AIre 2. Método de liquidação quando as empresas usam AIre 3. Recompensas para usuários aplicáveis quando uma empresa obtém informações do usuário da AIre 4. Método de liquidação de serviços desenvolvidos e operados por empresas que utilizam informações de usuários obtidas do AIre

O AIre acumula informações de usuários que fazem uso de vários serviços e empresas, como se inscrever em um cartão de crédito ou se tornar um membro de uma loja. Esses dados acumulados têm um grande valor para a empresa e os usuários. As empresas podem usar as informações abundantes obtidas do AIre para desenvolver serviços atraentes, e o ARCS pode ser usado como um método de liquidação dos serviços. No futuro, incentivos (criptomoedas, tokens) serão dados aos usuários como uma recompensa pelo fornecimento de informações.

Também estamos planejando emitir uma stablecoin (uma criptomoeda com um preço estável) garantida pelo ARCS. O preço do ARCS, que será negociado em bolsas de criptomoedas, variará de acordo com a oferta e a demanda. Por esse motivo, as empresas que realizarem um acordo com o ARCS para usar o AIre estarão sujeitas a inconvenientes devido a flutuações no preço dos dados no momento do pagamento. A emissão de uma stablecoin e a troca da moeda de liquidação dentro do AIre para a stablecoin podem resolver esse inconveniente.

Os preparativos estão em andamento para a listagem no KuCoin(https://www.kucoin.com/), a troca de criptomoedas pelo ARCS, às 18:00 (UTC ? 8) em 3 de dezembro de 2019. As negociações ocorrerão inicialmente como um par de moedas com USDT (Tether), sob o símbolo ticker "ARX".

URLs relacionadas ARCS(ARX)Telegram https://t.me/ARCS_ARX_EN ARCS(ARX)Twitter https://twitter.com/ARCS_ARX ARCS(ARX) site https://www.arcs-chain.com/ AIre VOICE (AIre 1st Product) Página oficial https://en.aire-voice.com/

Sobre IFA CO., LTD. Nome da empresa: IFA CO., LTD. Representante: Masashi Mizukura, Diretor executivo Endereço: Shinjuku Sumitomo Building 15F, Nishi Shinjuku 2-6-1, Shinjuku-ku, Tokyo Estabelecida: 1 de outubro de 2014 Negócio: Setor de Internet Capital: ¥543.508.080 (incluindo excedente legal de capital)

Visão geral: Com a plataforma bancária de próxima geração AIre, desenvolvida e operada pela IFA CO., LTD., estamos buscando um mundo em que todas as pessoas tenham soberania sobre seus próprios dados.

Não será uma sociedade tradicional de gerenciamento centralizado de ativos ou informações, mas uma sociedade descentralizada na qual novos padrões criados pelos usuários se tornarão a norma. Para esse fim, usaremos a tecnologia de contabilidade distribuída (Distributed Ledger Technology, DLT).

Nossa política é aprofundar as parcerias com empresas e regiões, seja no Japão ou no exterior, por meio de abordagens tecnológicas que tornam a tecnologia complexa mais familiar. Prevemos fazê-lo sob uma ampla variedade de parcerias. Vamos desenvolver o projeto AIre para alcançar um futuro melhor. IFA CO., LTD. URL: https://en.ifa-aire.co.jp/

Informações de contato para consultas IFA CO., LTD., IR Group E-mail: ir@ifa-aire.co.jp Tel: +81-3-5909-5335 Ryohei Osaka

