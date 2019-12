Gauguin do período no Taiti é vendido por 9,5 milhões de euros

Uma pintura do artista pós-impressionista francês Paul Gauguin, uma das poucas obras de sua época no Taiti, foi vendida nesta terça-feira por 9,5 milhões de euros no Artcurial, "quase o dobro da avaliação", anunciou a casa de leilões parisiense.

Esta tela de 1897, "Te Bourao II", faz parte de um ciclo de nove pinturas feitas no Taiti e é uma das poucas obras desse período ainda em mãos particulares. O trabalho mostra uma paisagem sugestiva da ilha, e seu nome vem da palavra "árvore" no idioma local.

O quadro foi exposto principalmente no MET em Nova York de 2007 a 2017.

A obra foi arrematada por um "colecionador internacional", que informou que o quadro permanecerá na França, segundo a Artcurial.

O pintor (1848-1903) tem sido alvo de críticas nos últimos anos, acusado de se relacionar com meninas taitianas durante esse rico período de sua carreira artística.

Segundo a Artcurial, a última venda na França de um Gauguin desse período foi há 22 anos. A última tela dessa época vendida em um leilão foi em 2017 na casa Sotheby's de Nova York, por 7,5 milhões de dólares.