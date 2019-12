Bolsonaro abre três parques nacionais a investimentos privados

Um decreto do presidente Jair Bolsonaro abriu nesta terça-feira (3) a investimentos privados três unidades de conservação ambiental.

Os parques nacionais de Lençóis Maranhenses (Maranhão), Jericoacoara (Ceará) e Iguaçu (Paraná) foram incluídos no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, que contempla privatizações e concessões para aliviar as contas do governo federal.

O decreto foi publicado no Diário Oficial da União e tem vigência imediata. Seu conteúdo versa sobre a classificação de unidades de conservação no âmbito do Programa de Associações de Investimentos da Presidência da República e sobre sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização.

O decreto estabelece que as empresas que obtiverem as concessões para administrar esses parques - destinos turísticos bastante visitados - terão que dar apoio para as visitas públicas com previsão de custeio de ações de apoio à conservação, à proteção e à gestão dessas unidades.