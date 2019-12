Petróleo oscila após comentários de Trump sobre acordo com a China

Os preços do petróleo fecharam sem direção nesta terça-feira em que o presidente Donald Trump deu a entender que o acordo comercial com a China poderá ser alcançado após as eleições americanas do ano que vem.

Em Londres, o barril de Brent para entrega em fevereiro caiu 0,2%, a 60,82 dólares enquanto em Nova York o WTI para entrega em janeiro subiu 0,30%, a 56,20 dólares o barril.

"Uma nova guinada pessimista nas negociações comerciais sino-americanas (...) gerou uma queda dos preços de petróleo" durante a sessão, disse Robbie Fraser da Schneider Electric.