Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA anunciou hoje mais detalhes sobre as atividades do MWC Barcelona 2020, incluindo palestrantes adicionais, empresas participantes, novidades relativas a programas e eventos. O MWC Barcelona será realizado de 24 a 27 de fevereiro de 2020, com eventos na Fira Gran Via, Fira Montjuïc e La Farga L'Hospitalet.

"Nossa visão na GSMA é liberar todo o poder da conectividade para que as pessoas, a indústria e a sociedade prosperem. O tema do MWC20 - "Conectividade Inteligente Ilimitada" - mostra como o 5G, a Inteligência Artificial, a Internet das Coisas e o Big Data estão fazendo exatamente isso", afirmou John Hoffman, CEO da GSMA Ltd. "O MWC Barcelona continua sendo o principal evento mundial do setor a ser frequentado, onde mais de 100 mil participantes exploram e experimentam como a indústria móvel seguirá transformando nossas vidas cotidianas."

Mais palestrantes principais confirmados

A GSMA anunciou vários novos palestrantes para o programa de quatro dias da conferência, representando empresas em todo o ecossistema móvel e setores adjacentes da indústria. Os nomes recentemente confirmados são:

-- Tony Fernandes, CEO do Air Asia Group

-- Poppy Gustafsson OBE, CEO da Darktrace

-- Maria Teixidor i Jufresa, diretora do FC Barcelona Femení

-- Eugene Kaspersky, CEO da Kaspersky

-- Rosa Whitaker, presidente da Mercy Ships

-- Katica Roy, CEO e fundadora da Pipeline

-- Jim Whitehurst, presidente e CEO da Red Hat

-- Kurt Azarbarzin, presidente e CEO da Verb Surgical Inc.

-- Patrick Gelsinger, CEO da VMware

Para mais informações sobre as conferências, acesse www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/.

Palestrantes da Women4Tech Summit

De volta ao seu quarto ano com um foco renovado e expandido, a Women4Tech Summit mostrará as pessoas e organizações pioneiras que defendem a necessidade de tornar a diversidade e a inclusão um imperativo comercial. A Women4Tech Summit proporcionará esperança para a igualdade de indivíduos sub-representados e uma série de estudos de caso inspiradores sobre diversidade de igualdade no local de trabalho e liderança autêntica. Temos o prazer de anunciar alguns dos primeiros palestrantes confirmados da Women4Tech:

-- Dana Eaton, diretora sênior de Comunicações, Mídia e Tecnologia na Europa da Accenture

-- Isabel Ferrer de Casacuberta, diretora de Marketing na EMEA, Portfólio de Bonecas e Franquia Barbie da Mattel

-- Kirti Lad, diretora executiva da Meraki Executive Search & Consulting Limited

-- Peko Wan, diretora de Ecossistemas da Pundi X

-- Vicki Mealer-Burke, diretora de Diversidade da Qualcomm

-- Mary Clark, diretora de Marketing da Synchronoss

-- Aparna Khurjekar, vice-presidente sênior de Experiência e Transformação do Cliente da Verizon Wirelesssity

Descubra o poder do pensamento diverso

Temos o orgulho de apresentar uma nova série de tópicos na agenda da conferência deste ano, em que foram adicionados vários temas empolgantes relacionados com a inclusão:

-- O preconceito inconsciente nos negócios;

-- Entender o imperativo comercial para a igualdade LGBTQ no local de trabalho;

-- Perceber os benefícios da incorporação de neurodiversidade e deficiência no pool de talentos;

-- Lições autênticas de liderança para inspirar e empoderar grupos sub-representados;

-- Abordar a crise da diversidade da IA; e

-- Financiamento mais justo para startups lideradas por mulheres e o aumento da femtech (tecnologia feminina) na luta pela igualdade.

Ao lado da Accenture (patrocinadora oficial da Women4Tech Summit) e da Synchronoss (patrocinadora de apoio), a Red Hat patrocina a mesa redonda e a CBS Interactive é parceira tecnológica da conferência. Para mais informações, acesse www.mwcbarcelona.com/experiences/gsma-women4tech/.

GSMA liderando o caminho

Além da edição 2019 do MWC ser oficialmente certificada como neutra em carbono pela AENOR International, o que garantiu a posição da MWC Barcelona como a maior feira de carbono neutro do mundo, o evento foi reconhecido, pela quarta vez, como detentor do Guinness World Record para a maior feira neutra em carbono. Para o MWC Barcelona 2020, a GSMA está focada em reduzir ainda mais o impacto ambiental e a pegada de carbono do evento, compensando quaisquer emissões pendentes, conforme necessário. Para mais informações, acesse www.mwcbarcelona.com/about/about-the-gsma/environmental-programme/.

A bem-sucedida solução de entrada sem contato BREEZ (sigla em inglês para "Área de entrada fácil com reconhecimento biométrico") da GSMA regressa pelo segundo ano. O serviço de inscrição opcional fornece aos participantes acesso rápido ao evento através de quaisquer entradas do perímetro BREEZ e elimina a necessidade de mostrar identificação ou de digitalizar crachás para ingressar no evento. Em seu primeiro ano, mais de 40% dos participantes usaram o serviço para entrar no MWC19.

4YFN20

O 4YFN lançou uma série de hubs verticais que incluem uma vitrine de start-ups, networking direcionado e uma conferência de um dia para ajudar investidores, empresas e empreendedores a navegar e se beneficiar do 4YFN. Os hubs incluem o "Fintech Hub", patrocinado pela Mastercard, o "Health and Wellness Hub" com a ECHAlliance como parceira, e o "Intelligent Connectivity Hub", patrocinado pela Telefónica.

Os primeiros palestrantes anunciados do 4YFN são:

-- David Siegel, CEO da Meetup

-- Valentin Stalf, cofundador e CEO da N26

-- Anne Boden, CEO do Starling Bank

xside apresenta músicos aclamados internacionalmente

A nova experiência xside - uma colaboração entre 4YFN, Sónar e MWC para explorar o papel que a tecnologia, o design e a inovação desempenham no futuro da criatividade, culturas e negócios - apresenta os artistas como palestrantes e intérpretes em seu primeiro evento. O DJ, produtor e tecnólogo aclamado internacionalmente Richie Hawtin fará uma palestra explorando os limites da criatividade e da tecnologia, enquanto o aclamado artista de house music e designer de moda Honey Dijon estará entre os DJs que se apresentarão no xside Night a partir das 18h, na Fira Montjuïc, todas as noites. Outros artistas recentemente confirmados incluem a sensação do house francês Folamour e o criador de tendências de música urbana do Reino Unido Jamz Supernova, entre vários outros nomes.

Novos parceiros e patrocinadores anunciados

Por mais de uma década, empresas de todo o ecossistema móvel oferecem programas de parceiros no MWC Barcelona. Isso dá aos participantes a oportunidade de se relacionar e obter informações de alguns dos principais líderes do setor, tendo acesso aos seus pontos de vista sobre uma variedade de desafios complexos do ecossistema. Pela primeira vez, a Tech Mahindra participará do MWC e, em colaboração com a GSMA, apresentará uma conferência sobre manufatura intitulada "5G the NxT of Manufacturing". Além disso, eles também sediarão o primeiro Pavilhão de Manufatura no Hall 8.0, onde exibirão uma minifábricas e redes do futuro.

Novos parceiros incluem a Accenture, AWS, Geekpark, Google Assistant, GTI, Latvijas Mobilais Telefons, mSchools, Quiet Media, realme, SAP e Afilias. A Elastic Path, fonYou, Royole e a Associação das Indústrias de Telecomunicações realizarão o Power Hours. Para mais informações sobre como sediar um evento de parceiro, acesse https://www.mwcbarcelona.com/become-a-partner/.

A GSMA anunciou vários novos expositores para o MWC Barcelona, incluindo Amazon, China Information and Communication Technologies Group, Flex, Hyundai, ServiceNow e Vivo. Vários novos pavilhões industriais e regionais também foram anunciados: Pavilhão de projetos de infraestrutura de telecomunicações; Pavilhões russo e italiano e, além disso, novos patrocinadores foram revelados: Os patrocinadores da área externa são a LINK Mobility e a Tappy Technologies, enquanto o patrocinador oficial do Digital Planet é o Governo da Catalunha.

MWC Tours

Pelo quinto ano, o MWC Barcelona oferecerá novamente aos participantes seis Tours Temáticos liderados por especialistas do setor. Cada passeio levará os participantes pelo salão para visitar paradas exclusivas de expositores e aprender sobre o assunto com os líderes de opinião. Os tópicos são 5G, Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), Tecnologia de Marketing, Comércio Varejista e Digital e O que há de novo no MWC.

Os recém-anunciados parceiros dos Tours Temáticos são:

-- Chris Reece e Mark Harms, da Award Solutions, Inc., com os tours de 5G e IoT

-- Maggie Tinsley e Doug Chavez, da Geometry Global, com os tours de Tecnologia de Marketing e Comércio Varejista e Digital

-- Ben Gauthier e Manolo Almagro, da Stratacache, Inc., com os tours de IA Transformadora e O que há de novo no MWC

Mais informações, incluindo como participar de um tour, estão disponíveis em www.mwcbarcelona.com/experiences/topic-tours/.

Participe do MWC Barcelona 2020

Para mais informações sobre o MWC Barcelona, incluindo como participar, expor ou patrocinar, acesse www.mwcbarcelona.com. Acompanhe as notícias e atualizações do MWC Barcelona no Twitter @GSMAEvents usando #MWC20, na nossa página do evento no LinkedIn https://www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress ou no Facebook em https://www.facebook.com/mobileworldcongress/. Siga outras notícias e atividades da GSMA no Twitter @GSMA.

-FIM-

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras de telefonia móvel no mundo todo, reunindo mais de 750 operadoras e cerca de 400 empresas do amplo ecossistema da tecnologia móvel, incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de internet, assim como organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também produz os eventos MWC líderes do setor, realizados anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, além do Mobile 360 Series com conferências regionais.

Para mais informações, visite o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191203005860/pt/

Contatos de imprensa: Gearóid Cashman +44 79 7679 0169 GCashman@webershandwick.com

Assessoria de imprensa da GSMA pressoffice@gsma.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.