Trump acredita que EUA e França vão resolver disputa por imposto digital

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que a disputa sobre o imposto francês aos gigantes do setor digital "provavelmente" poderá ser resolvida.

Trump se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron antes de uma cúpula da Otan em Londres, depois que os Estados Unidos ameaçaram aumentar as tarifas sobre produtos franceses em retaliação ao imposto francês.

Washington anunciou na segunda-feira à noite sua intenção de impor tarifas de até 100% a uma série de produtos em resposta a uma taxa aos serviços digitais que considera discriminatória para suas empresas.

Na lista de produtos icônicos que os Estados Unidos planejam tributar, muitos queijos, incluindo roquefort, iogurtes, vinhos espumantes, cosméticos como sabonete, maquiagem e batons e bolsas.

Paris espera que, durante o período de "30 dias de consultas" aberto com o anúncio de Washington, seja alcançada uma solução antes que as novas tarifas sejam aplicadas, de acordo com o secretário de Estado Cédric O.

O imposto francês sobre os serviços digitais, conhecido como "Gafa" (pelas iniciais do Google, Apple, Facebook e Amazon), foi promulgado este ano e obriga que as empresas de tecnologia na França paguem 3% de seu faturamento.