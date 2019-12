Kim Jong Un inaugura uma nova cidade na Coreia do Norte

O líder norte-coreano Kim Jong Un inaugurou a nova cidade de Samjiyon, uma obra monumental nos limites do país e localizada perto do Monte Paektu, o lendário berço da nação coreana, informou a mídia norte-coreana.

O governo investiu algumas somas colossais no projeto, ainda inacabado, da reconstrução desta cidade, que já foi a capital de um condado fronteiriço com a China e onde nasceu, de acordo com a propaganda norte-coreana, Kim Jong Il, pai e antecessor de Kim Jong Un.

Além de um museu sobre a revolução e um estádio para esportes de inverno, o projeto inclui uma nova linha ferroviária para Hyesan, 10.000 residências e uma fábrica de tratamento de mirtilo e batata, os dois recursos mais importantes da região.

Kim Jong Un esteve muito envolvido neste trabalho, que visitou várias vezes. Recentemente, ele foi fotografado sobre um cavalo branco no Monte Paektu.

"Kim se entregou de corpo e alma para fazer do condado de Samjiyon, o lugar sagrado da revolução, uma utopia urbana do socialismo", disse terça-feira uma nota da agência oficial norte-coreana da KCNA.

A Coreia do Norte é alvo de várias sanções da comunidade internacional por causa de seus programas nucleares e balísticos que prejudicam sua economia.

Mas a KCNA apresentou Samjiyon como um sinal da resiliência do país. A inauguração coincide com um momento de estagnação nas negociações com Washington, após o fiasco da cúpula de Hanói entre Kim e o presidente dos EUA, Donald Trump, em fevereiro.

A KCNA divulgou uma foto de Kim, vestindo uma capa de chuva de couro preto, cortando uma fita vermelha no meio de várias pessoas durante uma cerimônia de inauguração perto de uma estátua de seu pai, Kim Jong Il.

Em uma visita recente, a AFP viu milhares de pessoas trabalhando nas obras de Samjiyon, incluindo muitos militares.

Multidões de estudantes também foram mobilizadas durante as férias.

Pyongyang não informou quanto custou o projeto, que em princípio será realizado em fases.

Kim pediu que ele estivesse pronto para o 75º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia em outubro de 2021.