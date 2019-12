Japonês de 71 anos detido por 24.000 ligações com queixa para operadora

Um aposentado japonês foi detido por supostamente ter feito 24.000 ligações para reclamar do serviço prestado por uma operadora de telefonia, informaram a polícia e a imprensa local.

A polícia de Tóquio afirmou que Akitoshi Okamoto, 71 anos, foi detido na semana passada por ter ter feito centenas de ligações durante oito dias para um número gratuito do serviço de atendimento ao cliente da operadora KDDI.

Mas esta pode ser apenas a ponta do iceberg: de acordo com a imprensa, o idoso teria feito milhares de ligações de um telefone público para expressar a insatisfação com a empresa e ofender os funcionários do atendimento ao cliente.

"Exigia que os funcionários da KDDI pedissem desculpas por violação de contrato. Também costumava desligar rapidamente depois de fazer a ligação", afirmou uma fonte da polícia.

O aposentado foi detido sob a acusação de "obstrução fraudulenta de negócios", disse a mesma fonte.

O Japão registra um crescente número de problemas sociais provocados pelo rápido envelhecimento da população.

Os motoristas mais velhos provocam acidentes de trânsito com frequência e as empresas ferroviárias reclamam dos casos de violência contra funcionários protagonizados por clientes idosos.