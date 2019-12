O Poder Judiciário do Irã chamou de "mentiras absolutas" os números de vítimas nos protestos de novembro no Irã contra o aumento de la gasolina publicados por "grupos hostis".

"Anuncio explicitamente que os números e dados divulgados por grupos hostis são mentiras e que as estatísticas têm sérias divergências com o que anunciaram", disse o porta-voz do Poder Judiciário, Gholamhossein Esmaili.

A organização Anistia Internacional divulgou na segunda-feira um balanço atualizado, que menciona pelo menos 208 mortos nos protestos no Irã.