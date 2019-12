Argentina avalia ações com Brasil contra tarifas americanas

A Argentina analisa promover ações conjuntas com o Brasil em relação às tarifas sobre o aço e o alumínio adotadas pelos Estados Unidos contra as exportações dos dois países, informou nesta segunda-feira o ministério argentino da Produção.

Funcionários da pasta "estão promovendo gestões com o governo brasileiro para definir uma posição e ações conjuntas", diz um comunicado do ministério publicado na agência estatal Télam.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a adoção das tarifas com "vigência imediata".

A Argentina já "iniciou gestões com os Estados Unidos para obter detalhes sobre a medida", destacou o ministério, dirigido por Dante Sica.

"O governo está trabalhando com a embaixada da Argentina nos Estados Unidos para saber dos detalhes de como será a retomada das tarifas".

Neste sentido, tanto o ministro Sica como o chanceler Jorge Faurie, "solicitaram entrevistas com seus pares dos Estados Unidos" para obter maiores detalhes a respeito.

"Foi um tema inesperado, não havia qualquer sinal em relação ao nosso governo ou ao Brasil...", disse Sica em declarações a agência estatal.

As tarifas prejudicam as exportações do Brasil, o segundo maior fornecedor de aço aos Estados Unidos, e também da Argentina, que vende aos americanos a maior parte de sua produção de alumínio e aço.