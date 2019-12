Companhia T-Mobile lança serviço 5G nos Estados Unidos

A companhia telefônica T-Mobile anunciou nesta segunda-feira (2) ter se tornado a pioneira no lançamento de serviços 5G wireless nos Estados Unidos, embora sejam mais lentos do que alguns esperavam para a nova geração de conectividade.

"O lançamento de hoje catapulta imediatamente a T-Mobile à posição de liderança como a maior rede 5G do país", expressou a companhia em um comunicado.

A T-Mobile, terceira operadora dos Estados Unidos, informou que sua rede 5G atende 200 milhões de pessoas e "atravessa paredes", superando o lançamento limitado do 5G das concorrentes maiores, Verizon e AT&T;, no começo deste ano.

A empresa acrescentou que vai melhorar e ampliar sua rede 5G se concluir uma fusão planejada com a rival Sprint, um acordo aprovado por reguladores americanos, mas que enfrenta um desafio judicial de vários estados do país.

O sistema T-Mobile opera em uma banda baixa que oferece velocidades mais rápidas do que as atuais redes 4G, mas abaixo do máximo prometido para o 5G, embora a empresa o tenha denominado de "5G real, baseado em padrões".

"Construímos uma [rede] 5G que funciona para mais pessoas em mais lugares e este é apenas o começo", destacou Neville Ray, presidente de tecnologia da companhia.

No âmbito da luta pelo uso da tecnologia 5G, as autoridades americanas proibiram o uso de equipamentos da Huawei, principal fabricante de infraestruturas de comunicações com sede na China, devido à preocupação de que sua rede possa apresentar riscos de segurança nacional, o que a companhia nega.