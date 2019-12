Petróleo se recupera ao iniciar semana marcada por cúpula da Opep

Os preços do petróleo terminaram em alta nesta segunda-feira (2), dando um salto depois de sua forte queda na última sexta, a apenas alguns dias da cúpula da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus sócios.

Em Nova York, o barril americano do tipo "light sweet" (WTI) para entrega em janeiro subiu 81 centavos, ou 1,4%, encerrando nos 55,96 dólares.

Em Londres, o Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro era cotado a 43 centavos, ou a 0,7%. Terminou em 60,92 dólares, contra os 60,49 dólares da última sexta.

O valor da commodity despencou no final das operações de sexta-feira, afetado pelos dados mensais publicados pela Agência de Informação Energética dos Estados Unidos (EIA). Os números mostravam que a produção média de cru para setembro havia alcançado um recorde, situando-se em 12,46 milhões de barris por dia (mbd). No caso do Brent, perdeu 2,13%, e o WTI, 5,05%.