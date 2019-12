Alisson Becker leva Troféu Yashin de melhor goleiro do ano

O brasileiro do Liverpool, Alisson Becker, conquistou nesta segunda-feira o Troféu Yashin, que premia o melhor goleiro do ano, entregue durante a cerimônia da Bola de Ouro.

Vencedor da Liga dos Campeões com os 'Reds' e da Copa América com a seleção brasileira, Alisson, de 27 anos, superou três goleiros da Premier League: Kepa Arrizabalaga (Chelsea), seu compatriota Ederson (Manchester City) e Hugo Lloris (Tottenham), capitão da seleção francesa campeã do mundo.

Na lista de indicados também estavam os alemães Manuel Neuer, o barcelonista Marc-André ter Stegen, e André Onana, goleiro camaronês do Ajax.

O Troféu Yashin, em homenagem ao lendário goleiro russo Lev Yachine que ganhou a Bola de Ouro em 1963, foi lançado este ano pela revista France Football, em paralelo à tradicional Bola de Ouro.

O prêmio é entregue por um júri internacional de 180 jornalistas (um por país) segundo os seguintes critérios (de mais a menos importante): atuações individuais e coletivas, classe do jogador e carreira.