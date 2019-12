AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2019 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2019

Mundo

(+) MUNDO - Día internacional das Pessoas com Deficiências -

América

TAPACHULA (México) - Começa a caravana de mães da América Central que procura crianças migrantes desaparecidas - (até 3 de Dezembro)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB do terceiro trimestre - 09H00

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Julgamento no caso do fundador da Tesla, Elon Musk, que está sendo processado por difamação - 15H00

Europa

MADRI (Espanha) - COP25 - (até 13)

WATFORD (Reino Unido) - Cúpula da OTAN para o 70º aniversário da aliança - (até 4)

LONDRES (Reino Unido) - Cúpula da Síria com líderes da Turquia, Reino Unido, França e Alemanha -

VIENA (Áustria) - Argentino Grossi assume o cargo de diretor-geral da AIEA -

(*) LISBOA (Portugal) - Greta Thunberg chega em Portugal após cruzar o Atlântico - 06H00

PARIS (França) - Pintura de Picasso no valor de um milhão de euros é sorteada online em evento de caridade - (até 6 de Janeiro 2020)

ESTRASBURGO (França) - Abre o mercado de Natal de Estrasburgo, um ano depois do violento atentado que deixou 5 mortos - (até 30 de Dezembro)

LONDRES (Reino Unido) - Organização Internacional Marítima (IMO) realiza assembleia - (até 4 de Dezembro)

PARIS (França) - Leilão de pintura de Gauguin -

LONDRES (Reino Unido) - Rainha Elizabeth II recebe líderes da Otan no Palácio de Buckingham -

FRANÇA - Projeto Carbono publica relatório anual sobre emissões de CO2 - 21H01

Oriente Médio e África do Norte

IRAQUE - Protestos contra o governo - (até 4 de Dezembro)

RIADE (Arábia Saudita) - Saudita Aramco começa a ser cotada na bolsa de Riade - (até 15 de Dezembro)

QUARTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Comitê Judiciário da Câmara inicia audiências de inquérito de impeachment de Trump -

BENTO GONÇALVES (Brasil) - Cúpula do Mercosul - 12H00 (até 5)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Industrial IBGE (outubro) - 09H00

CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Lançamento da missão de reabastecimento da ISS SpaceX CRS-19 - 14H51

Europa

WATFORD (Reino Unido) - Reunião de líderes da Otan -

PARIS (França) - Desfile Chanel - 15H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) OMÃ - Visita do Príncipe William - (até 5)

Ásia-Pacífico

SEUL (Coreia do Sul) - Ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi visita Seul - 05H00 (até 5)

QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2019

América

HAVANA (Cuba) - Festival de cinema latino-americano de Havana - (até 15)

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados da balança comercial mensal - 11H30

Europa

VIENA (Áustria) - Reuniões ministeriais da OPEP e de fora da OPEP - (até 6)

GENEBRA (Suíça) - OMS publica novas estatísticas sobre mortes relacionadas ao sarampo em todo o mundo - 16H00

SÃO PETERSBURGO (Rússia) - Fórum Internacional do Ártico - (até 7)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Inauguração do Presépio na praça São Pedro - 13H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Anúncio do preço da ação da Aramco -

Ásia-Pacífico

KUALA LUMPUR (Malásia) - Norte-coreano enfrenta potencial extradição para os EUA por lavagem de dinheiro - 23H00

SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2019

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Deadline para Trump dizer se colaborará com a próxima fase da investigação do impeachment -

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA divulgam dados sobre criação de emprego e desemprego em novembro - 11H30

LONDRES (Reino Unido) - Audiência no caso do adolescente acusado de tentativa de homicídio de uma criança no museu Tate Modern - 08H00

BAIKONUR (Cazaquistão) - Nave de carga decola para a ISS - 07H34