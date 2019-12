Comunicado do Business Wire :Taulia

O Supply Chain Finance (SCF) Awards mostra as realizações das empresas na demonstração de boas práticas e inovação em financiamento de fornecedores. Anunciado em 28 de novembro em uma cerimônia de apresentação no Beurs van Berlage de Amsterdã, o SCF Awards deste ano foi um sucesso em dose dupla para os clientes da Taulia, com a Airbus e a Sasol reconhecidas por suas grandes realizações.

A Airbus não apenas recebeu o prêmio da categoria de Transporte e Logística, como também o Gold Award pela candidatura vencedora da categoria que melhor demonstra o SCF em ação. O sucesso da empresa foi merecido, principalmente porque esse projeto ambicioso levou a Airbus a adotar um programa de financiamento da cadeia de suprimentos que, com o tempo, poderia ser ampliado em toda a cadeia de suprimentos da empresa.

Desde a implementação do programa, a Airbus disponibilizou bilhões de dólares em pagamentos antecipados a milhares de fornecedores. O sucesso do projeto foi apoiado por medidas proativas tomadas pela Airbus para alinhar as principais partes interessadas no projeto, bem como pelo processo de integração de fornecedores altamente simplificado da Taulia.

Enquanto isso, a Sasol foi nomeada vencedora na categoria Manufatura e Industrial. Buscando substituir os processos de descontos manuais e fornecer liquidez adicional aos fornecedores de PMEs, a empresa integrada de produtos químicos e energia adotou um programa de descontos dinâmicos habilitado por tecnologia fornecido pela Taulia. Como resultado, o programa de descontos por pagamento antecipado da empresa passou de 150 fornecedores para quase 3,5 mil.

Além de capturar descontos notavelmente mais adiantados, o programa também trouxe ganhos de eficiência significativos. Embora anteriormente fosse necessária uma equipe de 12 pessoas para lidar com as ligações telefônicas dos fornecedores, isso foi reduzido a um único funcionário, com os outros sendo destinados a tarefas de agregação de valor.

"Foi uma noite incrível para os clientes da Taulia e estou muito satisfeito em parabenizar a Airbus e a Sasol por suas realizações", disse Michael Rieskamp, diretor administrativo da Taulia na Europa. "Ambos os projetos demonstraram um compromisso claro com as melhores práticas e inovação, e seu sucesso é merecido."

Nota aos editores: A Taulia é uma fornecedora líder de soluções de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia. Por meio de uma combinação única de sua plataforma, pessoas e processos baseados em Inteligência Artificial, a Taulia ajuda as empresas a acessar o valor agregado em sua cadeia de suprimentos, fazendo a transição de práticas ineficientes e, muitas vezes, manuais de gerenciamento de capital de giro para estratégias de otimização de capital de giro conduzidas por tecnologia. A visão da Taulia é criar um mundo onde todas as empresas prosperem e, ao permitir que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber, libere dinheiro em toda a cadeia de suprimentos. Uma rede de 1,8 milhão de empresas utiliza a tecnologia da Taulia e a empresa processa mais de US$ 300 bilhões a cada ano. A Taulia conta com a confiança de mais de 120 das maiores empresas do mundo, com clientes como Airbus, AstraZeneca, Nissan, Telstra, Crown Commercial Services do governo do Reino Unido e Vodafone. Com receita de US$ 48,8 milhões em 2018, a empresa é destaque na lista 2019 Inc. 5000 das empresas privadas de crescimento mais rápido nos EUA.

