Comunicado do Business Wire :Parsons Paris

Parsons Paris, o campus europeu da renomada Escola de Design Parsons da The New School, anunciou hoje um novo curso online para estudantes do ensino médio, Por Dentro dos Negócios de Moda e Luxo, uma jornada dinâmica de aprendizagem nos bastidores da indústria da moda. Ao explorar a história convincente, as tendências e a cultura da moda, o curso multidisciplinar é ministrado por aclamados professores da Parsons Paris e apresenta entrevistas adicionais bem como conteúdo exclusivo de líderes da indústria das principais marcas de moda e luxo de Paris, incluindo Louis Vuitton, Dior, Balmain e muito mais.

Com 30 horas de curso interativo e imersivo, Por Dentro dos Negócios de Moda e Luxo oferece aos jovens alunos uma oportunidade única de obter acesso sem paralelo ao cenário mundial de moda e design em um ambiente educacional divertido e de apoio. Os alunos aprendem com professores premiados e líderes do setor sobre diversos tópicos e temas que criam uma base sólida para um futuro nas indústrias de moda e design. O curso culmina com o Parsons Paris Insider's Challenge, onde os alunos podem usar sua aprendizagem e criatividade para propor soluções aos cenários de moda e luxo do mundo real.

O novo curso apresenta visões gerais dos caminhos de carreira em moda, artigos de luxo, acessórios e marketing; explorações detalhadas de como a tecnologia, a sustentabilidade e as questões sociais estão impactando o setor; e como as marcas podem inovar e ter sucesso no século XXI. Os alunos também aprenderão sobre a história das famosas casas de moda, os principais elementos que definem as marcas de luxo, o que torna um produto sucesso em vendas e muito mais.

"Enquanto a Parsons Paris visa o centenário em 2021, estamos entusiasmados e orgulhosos por lançar este novo programa de certificação aos estudantes do ensino médio", disse Florence Leclerc-Dickler, Decana da Parsons Paris. "O currículo inovador do programa, a perspectiva privilegiada e a orientação pessoal de um mentor da Parsons oferece uma experiência única e altamente envolvente a estudantes interessados em explorar uma carreira em moda e design."

O curso multidisciplinar combina orientação individual; palestras divertidas e de alta produção; mais de 100 vídeos com líderes de moda e luxo e professores da Parsons Paris; trabalhos com feedback individualizado do aluno; e discussões fora da sala de aula - todas realizadas online com tecnologia fácil de usar. As aulas são ministradas por membros do corpo docente da Parsons Paris, Eros Erotokritos, um designer de moda com duas butiques em Paris; Anna Krutiy, especialista em marketing e desenvolvimento de produtos; e Badara Ndiaye, uma influenciadora e diretora criativa.

Por Dentro dos Negócios de Moda e Luxo oferece acesso a este empolgante mundo em sessões de duas ou quatro semanas para acomodar os horários acadêmicos dos alunos. Estudantes do ensino médio em todo o mundo são bem-vindos para começar a se inscrever nos grupos de fevereiro e verão de 2020.

Para mais informações e inscrições neste programa, acesse o site da Parsons Paris e receba esta nova oferta.

Fundada em 1921 como a primeira escola americana de arte e design em Paris, Parsons Paris hoje é uma comunidade internacional de estudantes e professores distintos comprometidos em enfrentar os desafios de um mundo em evolução com criatividade e rigor intelectual. Oferecendo bacharelato e mestrado inovadores em inglês em moda, gestão estratégica de design e arte, mídia e tecnologia, os currículos reúnem a pedagogia mais bem classificada da Parsons School of Design e os recursos exclusivos de Paris, com suas marcas tradicionais, cultura empresarial com visão de futuro bem como acesso à Europa e mais além. As parcerias incluem Parsons, em Nova York, e The New School, a universidade-mãe da Parsons, além de uma rede de universidades locais e globais, instituições culturais e organizações e empresas. Inspirados na cidade dinâmica e em nossa cultura interdisciplinar cooperativa, os graduados se tornam pioneiros em novas empresas e seguem carreiras criativas em Paris e no mundo.

Fundada em 1919, a The New School foi criada para promover a liberdade acadêmica, a tolerância e a experimentação. Um século depois, a The New School permanece na vanguarda da inovação no ensino superior, inspirando mais de 10.000 estudantes de graduação e pós-graduação a desafiar o 'status quo' em arte e design, ciências sociais, artes liberais, administração, artes cênicas e meios de comunicação. A universidade recebe anualmente milhares de alunos adultos para cursos de educação continuada, executivos e programas públicos. A The New School mantém uma presença mundial mediante nossos portais de aprendizagem online, institutos de pesquisa e parcerias internacionais. Saiba mais em www.newschool.edu.

