A economia chilena caiu 3,4% em outubro em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionada pela crise social que começou no dia 18 do mês, causando um declínio dramático na atividade comercial e serviços, informou o Banco Central nesta segunda-feira.

"A atividade econômica do mês foi afetada pelo desempenho das atividades da indústria de serviços, comércio e manufatura", afirmou a entidade monetária.