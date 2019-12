Incêndio na Jordânia mata 13 paquistaneses

Treze paquistaneses, incluindo oito menores de idade, morreram nesta segunda-feira em um incêndio em Al Shuna, localidade ao oeste de Amã, capital da Jordânia, anunciaram as autoridades.

Um comunicado divulgado pela Defesa Civil afirma que "13 pessoas faleceram e três ficaram feridas no incêndio em um barraco habitado por duas famílias paquistanesas que trabalhavam no setor agrícola".

O porta-voz da Defesa Civil, Iyad Al Amr, declarou que oito crianças, quatro mulheres e um homem morreram no incêndio, que teria sido provocado por um curto-circuito.

Milhares de paquistaneses trabalham no setor agrícola na Jordânia, de acordo com as autoridades do país.