Polícia de Nova Orleans procura suspeitos de tiroteio que deixou 10 feridos

A polícia de Nova Orleans, nos Estados Unidos, está investigando um tiroteio em massa que feriu 10 pessoas neste domingo, perto de um famoso bairro francês da cidade. Não houve registro de mortes. A polícia ainda não identificou se há um ou mais suspeitos pelos disparos.



Dois feridos foram encaminhados para o hospital em estado crítico, de acordo com informações do superintendente da polícia local, Shaun Ferguson. Nenhuma prisão foi anunciada até o momento.



"O que aconteceu em nossa cidade foi um ato covarde e sem sentido que não podemos e não toleramos", disse Ferguson em comunicado.



O tiroteio aconteceu em um movimentado quarteirão comercial da Canal Street, que tem faixas de bonde e fica perto de muitos hotéis.



A polícia respondeu rapidamente ao chamados de emergência, enquanto várias patrulhas faziam ronda para um clássico torneio de futebol que acontece neste fim de semana, próximo dali. No entanto, ainda não se sabe de onde partiram os tiros.