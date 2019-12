Tiroteio entre traficantes e policiais deixa 14 mortos no México

Fachada da prefeitura de Villa Union ficou com as marcas dos tiros (foto: Divulgação)

Ante la agresión del día de hoy, acudimos de manera inmediata al municipio de #VillaUnión en solidaridad con la alcaldesa Narcedalia Padrón Arizpe, para darle tranquilidad a la población y reforzar las acciones de #seguridad en el norte de Coahuila. pic.twitter.com/z1NcH7hurv %u2014 Miguel Riquelme (@mrikelme) December 1, 2019

Um confronto entre ade droga deixou, neste sábado (30), no. Há quatro policiais entre as vítimas. O tiroteio entre policiais e traficantes aconteceu na cidade de, em Coahuila, no Norte do país, perto da fronteira com os Estados Unidos.De acordo com as autoridades, os traficantes entraram em Villa Union em caminhonetes e fortemente armados e atacaram escritórios do governo local.Em sua página no Twitter, o governador de Coahuila, Miguel Riquelme, publicou fotos do prédio da prefeitura com perfurações de tiros e disse que foi ao local “em solidariedade à prefeita Narcedalia Padrón Arizpe, para dar tranquilidade à população e fortalecer as ações de segurança no norte de Coahuila”.