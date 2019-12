Queda de avião monomotor deixa nove mortos nos EUA

Um avião monomotor caiu no sábado (30) na Dakota do Sul, no norte dos Estados Unidos, deixando nove mortos, incluindo duas crianças - informou a Agência Federal de Aviação (FAA) americana.

Outras três pessoas ficaram feridas no acidente deste Pilatus PC-12, que voava no máximo de sua capacidade, com 12 pessoas a bordo e que havia decolado pouco antes, relatou a FAA.

De acordo com a procuradora local, Theresa Maule Rossow, o piloto está entre os mortos.

Pelo Twitter, o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes (NTSB) anunciou que investigará "a queda de um Pilatus PC-12 perto de Chamberlain", na Dakota do Sul.

A região se encontrava sob alerta meteorológico por causa de uma tempestade. O instituto meteorológico americano havia previsto nevadas que poderiam "reduzir, consideravelmente, a visibilidade".