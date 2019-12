Queda de ônibus em rio deixa quase 20 mortos na Rússia

Pelo menos 19 pessoas morreram no acidente de um ônibus que caiu em um rio na Sibéria, neste domingo (1º) - informaram os serviços locais de socorro.

Com 43 pessoas a bordo, o veículo circulava sobre uma ponte quando uma roda dianteira explodiu, levando à queda no rio Kuenga, na região de Zabikalsk, declarou em um comunicado a Polícia Rodoviária local, de acordo com a agência de notícias RIA Novosti.

No total, "19 pessoas morreram no acidente", disse um porta-voz dos serviços de socorro.

Os acidentes de trânsito são frequentes na Rússia, principalmente por embriaguez e pelo mau estado de conservação das estradas, causando cerca de 20 mil mortes por ano.