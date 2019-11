Vendas da Black Friday pela internet atingem cifra recorde nos EUA

As vendas da Black Friday pela internet alcançaram uma cifra recorde nos Estados Unidos nesta sexta-feira, segundo dados da Adobe Analytics.

Somando um total de 7,4 bilhões de dólares, as compras via web registraram um aumento de 19,6% em relação ao relatório do ano passado, segundo a empresa, que mede as transações realizadas por 80 dos 100 maiores varejistas do comércio eletrônico americano.

Este foi o segundo maior volume de vendas pela internet já registrado, segundo a Adobe, depois da Cyber Monday de 2018, que atingiu 7,9 bilhões de dólares em vendas.

Cerca de 40% das compras na web nesta Black Friday foram feitas em smartphones, segundo o relatório. Na lista dos produtos mais vendidos estão os jogos inspirados nos personagens de "Frozen 2", as bonecas L.O.L. Surprise, os games FIFA 20 e Madden 20 e os fones de ouvido sem fio Airpods, da Apple.