Black Friday nos EUA tem segundo maior faturamento do varejo online em um dia

As vendas online na Black Friday nos Estados Unidos atingiram o patamar recorde de US$ 7,4 bilhões neste ano, de acordo com a Adobe Analytics, que mensura as vendas de 80 das 100 maiores varejistas americanas que vendem produtos pela internet. De acordo com a ferramenta, o número é o segundo maior para um único dia, atrás apenas dos US$ 7,9 bilhões vendidos na Cyber Monday de 2018.



Ao todo, 39% das vendas foram feitas através de dispositivos mobile, que foram responsáveis por 61% do tráfego dos sites de vendas nos EUA. A expectativa da Adobe é de que o recorde diário de vendas seja quebrado na Cyber Monday deste ano, com estimativa de US$ 9,4 bilhões em faturamento.



Por outro lado, números preliminares do RetailNext mostram que o movimento nas lojas físicas americanas durante a Black Friday deste ano recuou 2,1% em relação a 2018. A ferramenta compila vendas de dezenas de milhares de lojas, incluindo aquelas que vendem apenas roupas, grandes lojas de departamento e lojas em shoppings. Com a queda no movimento, as vendas no varejo físico recuaram 1,6%.