Lacalle Pou comemora vitória no Uruguai com aceno à aliança que o elegeu

O presidente eleito do Uruguai, Luis Lacalle Pou, fez um aceno à aliança de partidos que o apoiou no segundo turno das eleições. "Em 24 de novembro, pela primeira vez na história do país, cinco partidos políticos entenderam a mensagem da maioria dos cidadãos", disse ele em evento neste sábado em Montevidéu, em que milhares de pessoas se reuniram para comemorar a vitória.



Lacalle Pou foi eleito com 48,87% dos votos no segundo turno, à frente do candidato do governo, Daniel Martínez, que obteve 47,35%, de acordo com informações divulgadas hoje. A diferença entre os dois candidatos cresceu de 28.666 votos no primeiro turno para 37.042 no segundo.



Após o primeiro turno, o então candidato, filiado ao Partido Nacional, fechou um acordo com outras quatro forças políticas que vão da direta à centro-esquerda. O resultado leva ao fim o ciclo de 15 anos de governos da Frente Ampla, de esquerda. Além disso, pela primeira vez, o país terá uma mulher na vice-presidência, com a chegada de Beatriz Arguimón ao cargo.