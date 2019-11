A polícia holandesa anunciou neste sábado que prendeu um homem suspeito de estar envolvido no ataque com faca que deixou três feridos na sexta-feira em Haia.

"Após a agressão com faca cometida em Grote Marktstraat, um homem de 35 anos acaba de ser detido no centro de Haia", informou a polícia no Twitter, explicando que o homem "não tem domicílio fixo".