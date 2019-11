Termina tentativa de resgatar ovelhas presas em barco naufragado no Mar Negro

As operações para resgatar cerca de 14,6 mil ovelhas presas em um barco naufragado no Mar Negro, na costa da Romênia, foram encerradas, após cinco dias, período em que se conseguiu salvar apenas 254 animais.

O motivo do naufrágio é desconhecido. Ele ocorreu logo após a embarcação zarpar do porto de Midia com o objetivo de transportar as ovelhas romenas para a Arábia Saudita.

Em cinco dias, "apenas 254 ovelhas foram resgatadas do Queen Hind", cargueiro com bandeira de Palau, informou a associação de proteção animal Arca Animal Rescue & Care em sua página no Facebook.

A associação afirma que o acidente "foi um pesadelo" para os animais, e estima que, se o socorro tivesse sido mais rápido, "milhares de ovelhas poderiam ter sido salvas". Os tripulantes - 20 sírios e um libanês - foram resgatados.

A tragédia reacendeu o debate sobre o transporte de animais a partir da Romênia, um dos principais fornecedores de ovelhas para os países árabes. Associações já haviam denunciado as condições dessas travessias, principalmente durante o forte calor do verão.