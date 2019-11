Trump tem uma semana para decidir se envia advogados a audiências do impeachment

O presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Jerrold Nadler, solicitou nesta sexta-feira que o presidente americano, Donald Trump, diga se enviará seus advogados para participarem dos procedimentos do inquérito de impeachment contra ele.



Nadler também questionou os republicanos sobre quais testemunhas eles querem convocar. O democrata pediu que Trump e o principal republicano da Comissão, Doug Collins, se pronunciem até o fim da semana que vem.



A Comissão se reunirá na quarta-feira em uma audiência informativa para revisar os

"fundamentos constitucionais para um julgamento político presidencial" e, depois disso, deve realizar novas audiências.



Os democratas já realizaram duas semanas de audiências públicas do inquérito de impeachment, que geraram uma série de depoimentos.



Trump é acusado de ter pressionado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, para que ele investigasse o pré-candidato democrata à eleição presidencial de 2020 Joe Biden e seu filho. Fonte: Associated Press.