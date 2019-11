Polícia encerra cerco à Universidade Politécnica de Hong Kong

A polícia de Hong Kong encerrou ontem o cerco de quase duas semanas à Universidade Politécnica, com a retirada de todos os oficiais em torno do câmpus, um dia após os agentes apreenderem 3.989 coquetéis molotov, 1.339 componentes de explosivos, 601 garrafas de líquidos corrosivos e 573 peças de armas.



No entanto, ainda não estava claro se os manifestantes continuavam dentro da universidade. Na quarta-feira, um deles saiu e disse que ainda havia estudantes deles lá dentro. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.