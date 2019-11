Novo balanço aponta 49 mortos em terremoto na Albânia

Os albaneses enterraram ontem seus mortos após o violento terremoto que matou 49 pessoas e deixou mais de 5 mil desabrigados, segundo novo balanço divulgado ontem pelo primeiro-ministro, Edi Rama.



O terremoto, de 6,4 graus de magnitude, foi o mais violento dos últimos cem anos na Albânia. Edifícios inteiros desabaram e muitas pessoas ficaram presas nos escombros. Equipes de resgate de toda a Europa continuavam ontem buscando sobreviventes em Durres, onde ainda há desaparecidos. (com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.