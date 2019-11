Polícia dispara contra homem após esfaqueamento na Ponte de Londres

A polícia do Reino Unido disparou contra um homem após um esfaqueamento na Ponte de Londres nesta sexta-feira, 29, no centro da capital britânica. Autoridades afirmam que aparentemente quatro pessoas foram esfaqueadas, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde delas, e que um suspeito foi preso.



"Estamos lidando com um incidente na Ponte de Londres", afirmou a corporação em um comunicado. Segundo a emissora BBC, dois tiros foram disparados. Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais mostram carros de polícia e ônibus parados na ponte. O serviço de emergência britânico disse que enviou equipes ao local.



A Ponte de Londres foi cenário de um atentado em junho de 2017, quando três militantes atropelaram pedestres e depois atacaram outros em uma área próxima, matando oito pessoas. (Com agências internacionais).