Comunicado do Business Wire :Tej Kohli Foundation

O investidor Tej Kohli financia a compra de dez braços robóticos para crianças com diferenças de membros no Reino Unido. A Fundação Tej Kohli espera que seu compromisso de financiar braços para dez crianças nos próximos 5 meses, como parte do programa "Future Bionics", destaque como a tecnologia assistida pode melhorar substancialmente a vida e a confiança de jovens que vivem com deficiência. A Fundação Tej Kohli espera inspirar e influenciar outras instituições de saúde para que sigam esse exemplo e descubram a avançada tecnologia impressa em 3D.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191129005279/pt/

Tej Kohli Foundation co-Founder Wendy Kohli, Tilly Lockey wearing Open Bionics arms, Tej Kohli Foundation co-Founder Tej Kohli, future Hero Arm recipient Jacob Pickering, future Hero Arm recipient Harris Gribble (Photo: Business Wire)

Na Inglaterra, o Serviço Nacional de Saúde ('NHS') atualmente fornece uma prótese mioelétrica controlada por um punho ('myo') a um custo de aproximadamente 8.000 libras. No entanto, o Hero Arm da Open Bionics pode ser controlado com os sinais elétricos gerados pelos músculos do usuário e possui uma funcionalidade de aderência superior que permite que os usuários realizem muito mais atividades diárias.

O Hero Arm da Open Bionics custa 10.000 libras através de uma clínica protética privada no Reino Unido, enquanto outras mãos robóticas avançadas de múltiplas garras custam entre 30.000 e 60.000 libras. A Fundação Tej Kohli gastará 100.000 libras para lançar seu programa "Future Bionics", que permitirá que dez crianças britânicas acessem não apenas uma tecnologia superior, mas uma vida melhor.

O primeiro ganhador do Hero Arm é Jacob Pickering, de 10 anos, de Blackburn, que receberá seu novo Hero Arm bem a tempo do Natal. Jacob nasceu sem o braço direito como resultado da síndrome da banda amniótica. No mês passado, Jacob não falava outra coisa a não ser sobre o Hero Arm, e seu pai David está "completamente impressionado" por Jacob ter sido selecionado para uma doação e afirma que "mudará a vida de Jacob". O segundo ganhador do Hero Arm é Harris Gribble, de 14 anos, de Exeter, que é um jogador de rugby e críquete.

Atualmente, o Hero Arm leve é o único braço protético de múltiplas garras mioelétrico que está disponível para uso pediátrico. A capacidade aprimorada do usuário de personalizar seu Hero Arm da Open Bionics impresso em 3D, também é um enorme impulso ao bem-estar mental e à percepção da aceitação social. Isto é particularmente importante para os mais jovens.

O investidor Tej Kohli descobriu pela primeira vez a Open Bionics, com sede em Bristol, quando investiu no 'Rewired', um estúdio de empreendimentos focado em robótica "com uma inclinação humanitária" que foi um dos primeiros patrocinadores da Open Bionics em 2017.

Tej Kohli, cofundador da Fundação Tej Kohli, disse:

"Nós iniciamos a Fundação Tej Kohli em 2005 com um projeto para fornecer refeições diárias para 1.000 crianças na Costa Rica. Desde então a Fundação Tej Kohli apoia projetos em todo o mundo e ajuda dezenas de milhares de pessoas, especialmente as que vivem com deficiência. Este presente de dez braços robóticos é o primeiro projeto que nós iniciamos no Reino Unido. Eu vejo isso apenas como o começo, e minha esperança é que esse presente ajude a destacar a diferença positiva que a tecnologia pode fazer na confiança e nas perspectivas de uma pessoa mais jovem. Estamos fazendo isso como um exemplo, mas esperamos que outros possam seguir-nos. Essas tecnologias agora são tão economicamente acessíveis que organizações de saúde, como o NHS, devem fazer mais para incluir e melhorar o acesso a jovens com deficiência."

Samantha Payne, cofundadora e COO da Open Bionics, disse:

"Somos muito agradecidos à Fundação Tej Kohli por se comprometer a financiar braços robóticos avançados para dez crianças no Reino Unido. Essas crianças estão entre dezenas de pessoas com diferenças nos membros superiores, no momento, na angariação de fundos no Reino Unido para um Arm Hero. Trabalhamos muito duro para alcançar um preço aceitável para os orçamentos existentes do NHS para o fornecimento de próteses. E esperamos que o NHS veja como esses dispositivos são úteis e comece a oferecê-los às pessoas que precisam deles."

Crianças e adultos com diferenças nos membros abaixo do cotovelo podem registrar seu interesse em www.openbionics.com.

É possível fazer o download de imagens e perfis dos destinatários dos Hero Arms, aqui:https://www.dropbox.com/sh/wakjc66nz1ljjpb/AADwtFqgu7j-xhEtTRzYuBdsa?dl=0

Sobre a Open Bionics

A Open Bionics foi fundada em 2014 por Joel Gibbard e Samantha Payne com o objetivo de desenvolver dispositivos acessíveis e assistenciais que melhoram o corpo humano. Em outras palavras, a Open Bionics transforma as deficiências em superpotências. A empresa de robótica com base em Bristol é conhecida mundialmente por usar impressão 3D e digitalização 3D, juntamente com alguns softwares e projetos inteligentes, para criar membros robóticos avançados, acessíveis e baratos. Em maio de 2018, a empresa lançou o Hero Arm, o primeiro braço robótico impresso em 3D clinicamente aprovado em todo o mundo e o primeiro braço robótico de múltiplas garras para crianças a partir dos oito anos de idade. O Hero Arm está disponível agora em clínicas protéticas privadas em todo o mundo. A Open Bionics tem um contrato de desenvolvimento com o NHS da Inglaterra, com o objetivo de oferecer o Hero Arm no NHS no Reino Unido. Eles também têm acordos de licenciamento isentos de royalties com a Disney, Marvel, Lucasfilm, Eidos Montreal e Twentieth Century Fox, tornando em realidade a ficção científica.

http://www.openbionics.com

Sobre a Fundação Tej Kohli

Fundada em 2005, a Fundação Tej Kohli procura fazer intervenções que transformam vidas individualmente. É mais conhecido por sua missão global de acabar com a cegueira de córnea, o que afeta desproporcionalmente os jovens nos países mais pobres. Desde 2015, a Fundação tem financiado transplantes de córnea gratuitos em comunidades pobres da Índia; e em 2019 a Fundação doou US$ 2 milhões ao Mass Eye and Ear em Boston, um hospital de ensino da Harvard Medical School, para apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias para curar a cegueira.

Por meio de suas "Iniciativas de Impacto", a Fundação Tej Kohli também faz intervenções diretas na vida dos jovens cuja confiança e perspectivas podem ser substancialmente melhoradas. As 'Iniciativas de Impacto' anteriores incluíram apoio financeiro para crianças com deficiência na Costa Rica, alimentando crianças em idade escolar em clubes pós-escolares em comunidades pobres e também produzindo um curta-metragem para destacar a situação dos jovens na Índia que vivem com uma doença genética rara.

http://www.tejkohlifoundation.com

Sobre Tej Kohli

Tej Kohli é um investidor e filantropo com base em Londres que primeiro alcançou o sucesso ao vender soluções de tecnologia e software de pagamentos durante o boom das "dotcom". Seu foco atual é como investidor imobiliário nos novos centros de tecnologia emergentes do mundo e como patrocinador de empreendimentos de IA, robótica e genômica de alto impacto que têm o potencial de transformar vidas e mudar o mundo. Ele é, também, um grande investidor de esportes.

Tej Kohli é um ex-aluno do Instituto Indiano de Tecnologia de Kanpur (IITK), onde se formou em Engenharia Elétrica.

http://www.tejkohli.com

FIM

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191129005279/pt/

Para solicitar entrevistas, use os detalhes de contato abaixo: Helen Tarbet / Simon Compton / Kim van Beeck / Hannah Ratcliff (Buchanan Communications) kohliventures@buchanan.uk.com +44 207 466 5000

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.