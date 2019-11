México: López Obrador há um ano fazendo sermão matinal e propaganda ideológica

O exercício do poder logo no início do amanhecer, entre a pregação religiosa e a propaganda ideológica, é uma característica única do presidente mexicano. Quando ainda a Cidade do México sequer acordou, Andrés Manuel López Obrador monopoliza a palavra diante de jornalistas que lutam para manter os olhos abertos durante a longa coletiva de imprensa diária.

AMLO, como é conhecido o presidente que, em 1º de dezembro, comemora seu primeiro ano na presidência, fez da manhã sua principal ferramenta de comunicação.

"As pessoas seguem Donald Trump no Twitter pela mesma razão que seguem Jair Bolsonaro no Facebook. Hugo Chávez e seu sucessor, o presidente venezuelano Nicolás Maduro, escolheram o rádio, enquanto o AMLO se comunica pela manhã", explica o cientista político Luis Estrada à AFP.

"É uma coletiva de imprensa de um tipo específico, único no mundo. Até agora, não foi emulado em nenhum lugar", diz o acadêmico mexicano, médico da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

O encontro com a imprensa mexicana e internacional força os profissionais da mídia a chegar muito cedo a Zócalo, nome pelo qual se conhece a praça central da Cidade do México, onde fica o Palácio Nacional.

Às cinco e meia da manhã, com os olhos inchados e com frio, repórteres, blogueiros, fotógrafos e cinegrafistas se alinham e se apoiam nas velhas das colunas do palácio.

- "Bom dia, senhor presidente" -

Uma hora depois, após uma breve verificação de segurança, ele é autorizado a entrar na sala de imprensa.

Mas surpresa: é mais frio dentro do que do lado de fora. Às sete horas, um soldado lança: "Bom dia, senhor presidente".

López Obrador, 66 anos, entra em cena. Ele fica trás do pódio, com os cabelos claros bem penteados, o olhar vivo. Mas parece cansado. Doze meses de dias úteis que começam antes do amanhecer estão cobrando seu preço. Se mantiver esse ritmo de segunda a sexta-feira, o esquerdista alcançará um recorde de 1.500 coletivas matinais no final de seus seis anos de presidência.

AMLO tenta animar os cerca de cem jornalistas: o compromisso pode durar até duas horas e meia, sem pausas ou alterações de tom.

Em um país onde, nas décadas de 1970 e 1980, os presidentes não falavam diretamente com a imprensa, a chamada a "mañanera" - alusão a "mañanero", palavra usada no México como eufemismo para "relação sexual da manhã" - é uma revolução.

A origem dessa ideia de AMLO remonta a seu governo como prefeito da Cidade do México (2000-2006), quando sua intenção era eclipsar o então presidente Vicente Fox.

Desde que assumiu a presidência, a coletiva da manhã serve para anunciar medidas sociais e espalhar mensagens políticas para seus apoiadores e oponentes.

Com o tempo, a "mañanera" se tornou um espaço em que o presidente "exerce mais propaganda do que responsabilidade", afirma o cientista político Estrada.

"Parece mais uma pregação religiosa. O debate se torna moralizante. O AMLO quer que nos adaptemos às suas referências religiosas que evocam a moral", acrescenta.

Daniela Sánchez Herrera, consultora de comunicação, insiste na natureza populista do exercício em um artigo publicado em revista internacional de relações exteriores.

"O presidente identifica seus 'adversários' com os 'conservadores' (...), menciona o 'povo' no sentido abstrato do termo (o 'povo bom', o 'povo sábio')", escreve ela.

- Mais fake news que Trump -

A "mañanera" também se tornou um ritual para quem analisa o discurso presidencial. Entre eles está a SPIN-Workshop of Political Communication, uma empresa que relata a desinformação divulgada por AMLO seguindo o modelo do The Washington Post com Donald Trump.

Em um ano de "mañanera", sem contar seus comícios diante de seus seguidores e outros eventos oficiais, o site contabiliza 13.600 "alegações enganosas" de AMLO, contra 13.500 fake news em quase três anos de Trump como presidente.

A agência de notícias estatal Notimex, que divulga amplamente o trabalho de López Obrador, lançou em junho seu próprio site de verificação chamado Verified Notimex, que não está vinculado ao projeto de cobrança chamado Verified e que foi criado em 2018 durante a campanha presidencial por uma coalizão de mídia.

"Em alguns dias, sua legitimidade foi questionada", diz o site First Draft, que coleta notícias e recursos de verificação para jornalistas, sobre o Notimex, porque não publicou "nem uma única palavra" sobre as coletivas do presidente em que ele fez "várias declarações questionáveis".

Para Luis Estrada, isso "dá uma ideia de quais são as verdadeiras intenções deste exercício que devem ser de transparência e responsabilidade".

Mas quando López Obrador é questionado sobre tópicos importantes da agenda, ele evita dois de três.

Em geral, os jornalistas se resignam com suas manobras ilusórias.

Mas nem sempre. Em 12 de abril, Jorge Ramos, da rede americana de universidades espanholas, questionou o presidente quando ele disse que os assassinatos estavam em declínio.

Com os dados oficiais em mãos, Ramos subiu ao palco e, cara a cara com López Obrador, pediu que ele divulgasse os dados globais de homicídios.

"O total de números que não tenho, mas vou fornecer a você", respondeu o presidente, mas sem dizer quando faria isso.