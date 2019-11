Os talibãs advertiram nesta sexta-feira que é "muito cedo" para afirmar que as negociações diretas com Washington foram retomadas, um dia depois do presidente americano, Donald Trump, anunciar no Afeganistão o reinício do diálogo.

"É muito cedo para falar de uma retomada das negociações no momento. Vamos anunciar nossa reação oficial mais tarde", declarou à AFP em uma mensagem de WhatsApp o porta-voz oficial dos talibãs, Zabihullah Mujahid.