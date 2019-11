Acidente com pequeno avião deixa sete mortos no Canadá

Sete pessoas morreram na queda de um avião na região central do Canadá, anunciou na quinta-feira à noite a Agência Nacional de Segurança nos Transportes.

"Cinco americanos e dois canadenses viajavam no avião", declarou Nora Vallée, porta-voz do organismo.

O ministério das Relações Exteriores do Uzbequistão informou que duas vítimas também tinham nacionalidade uzbeque e que os demais passageiros, incluindo três crianças, eram membros de sua família.

O avião monomotor do tipo Piper PA-32 decolou de um pequeno aeroporto na região de Toronto e caiu na quarta-feira à noite em uma área de floresta perto de Ontario.

De acordo com fontes uzbeques, o avião pertencia a uma das vítimas, que pilotava o aparelho.

As autoridades canadenses estão investigando as causas do acidente.