Coreia do Norte disparou projéteis não identificados no mar, diz Coreia do Sul

A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira dois projéteis não identificados no mar, segundo militares da Coreia do Sul, três dias depois que o país ao norte afirmou que suas tropas realizaram exercícios de artilharia perto de sua disputa marítima com os sul-coreanos.



Os lançamentos foram uma aparente tentativa da Coreia do Norte de pressionar os Estados Unidos a fazer concessões em sua diplomacia nuclear estagnada.



Os Chefes de Estado-Maior Conjunto da República da Coreia do Sul, grupo dos líderes de diferentes ramos das forças armadas, disseram em comunicado que os projéteis foram lançados em direção às águas do norte depois de decolarem da província de Hamgyong, na Coreia do Sul, no nordeste do país. Fonte: Associated Press.