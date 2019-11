A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira um "projétil não identificado", informaram as autoridades sul-coreanas, no momento em que as negociações entre Pyongyang e Washington sobre a questão nuclear estão paralisadas.

O Estado-Maior do exército sul-coreano não divulgou mais detalhes sobre o lançamento, que coincide com a celebração do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.