Comunicado do Business Wire :THALES

A Thales lançou o InnovDays em 2012 como uma forma de seus clientes e parcerias obterem informações exclusivas sobre a excelência tecnológica de suas instalações de pesquisa. Desde então, os sucessivos eventos do InnovDays destacaram as mais recentes inovações tecnológicas desenvolvidas por mais de 29.500 engenheiros e pesquisadores da Thales.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191127005668/pt/

Thales InnovDays 2019 (Photo: Thales)

InnovDays: construindo um futuro confiável através da ciência

O InnovDays é um reflexo do objetivo da Thales de alavancar a ciência e a alta tecnologia para construir um futuro em que todos possamos ter confiança. Ao aproveitar a precisão e o poder sem precedentes da física quântica e aumentar o desempenho de seus sistemas graças à inteligência artificial, a Thales está desenvolvendo a nova geração de tecnologias que moldarão o mundo de amanhã.

"O InnovDays é uma ilustração das excelentes capacidades tecnológicas da Thales e da paixão demonstrada por nossos 29.500 engenheiros em ajudar nossos clientes a enfrentar os principais desafios da sociedade por meio da inovação."Marko Erman, Diretor de Tecnologia.

Como especialista em sistemas cruciais, a Thales está realizando pesquisas aprofundadas sobre tecnologias digitais e soluções de tecnologia profunda para desenvolver um portfólio de produtos com base em um núcleo comum de componentes tecnológicos. No InnovDays de 27, 28 e 29 de novembro de 2019, a Thales apresentará um total de 70 aplicações práticas desta pesquisa, centralizadas nos seguintes temas:

Mesas redondas:

-- 5ª feira, 28 de novembro: 8h30min: Como podemos tornar a IA confiável? 13h30min: Soberania na era digital

-- 6ª feira, 29 de novembro: 8h30min: Alta tecnologia e mudanças climáticas: amigas ou inimigas? 11h00min: A estratégia e o futuro do transporte aéreo 13h30min: A segunda revolução quântica começa agora!

Convidados importantes do mundo da ciência e da indústria participarão destas mesas redondas, incluindo Albert Fert (Prêmio Nobel de Física 2007), Jean-Marc Jancovici (fundador e presidente do The Shift Project), Alexandre de Juniac (diretor geral e executivo da IATA) e Pascale Senellart (diretor de pesquisa do Centro de Nanociência e Nanotecnologia da Universidade Paris-Saclay, Universidade Paris-Sud, CNRS).

Visitas à imprensa propostas no InnovDays 2019

-- Cidades do amanhã:

-- O futuro do transporte

-- Biometria

-- A nuvem

-- Big Data

-- Conectividade do amanhã no mundo civil

-- Conectividade do amanhã no mundo da defesa

-- Defesa aérea do futuro

-- Defesa terrestre e marítima do futuro

-- O soldado aumentado

-- Identidades e dados seguros para cidadãos e empresas

-0- *T Em 27, 28 e 29 de novembro de 2019, o canal de YouTube da Thales irá apresentar a cobertura ao vivo das mesas redondas e algumas das demonstrações mais populares. *T

De sensores até 10.000 mais precisos a comunicações ultra-seguras, as tecnologias quânticas são definidas para ultrapassar os limites da física e liberar propriedades da matéria anteriormente inexploradas.

Uma aeronave voando de Paris a Nova York com apenas um sistema de navegação inercial para guiá-la poderia determinar sua localização dentro de alguns quilômetros. Com futuros sensores quânticos, ela poderia pousar com uma precisão de um metro. Em outros campos, os sensores quânticos podem detectar tumores hoje invisíveis ou fornecer uma base para o desenvolvimento de novas fontes de energia.

A física quântica se baseia em conceitos e modos radicalmente novos de manipular a matéria. Sensores quânticos, como comunicações quânticas e computação quântica, estão atualmente sob o microscópio nos laboratórios operados pela Thales e suas parcerias acadêmicas (CNRS, Université Paris-Saclay, etc.) no grupo de pesquisa e tecnologia Saclay, ao sul de Paris.

Em 26 de novembro de 2019, a Thales e suas parcerias acadêmicas e de pesquisa organizaram uma apresentação em Saclay para destacar a excelência europeia em pesquisa quântica: de átomos frios a diamantes e supercondutores danificados, o progresso científico na física quântica tem o potencial de aproveitar propriedades inexploradas da matéria e desencadear toda uma série de novas oportunidades.

A Thales está trabalhando nestas novas propriedades para desenvolver a próxima geração de sensores quânticos, contando exatamente com os mesmos componentes tecnológicos dos computadores quânticos. A criptografia quântica também pode conduzir em breve a sistemas de comunicação totalmente seguros e confiáveis.

A Thales também foi selecionada para participar da iniciativa europeia OPENQKD como parte do consórcio do Instituto Austríaco de Tecnologia (AIT), escolhido pela Comissão Europeia para instalar a infraestrutura em vários países europeus e testar redes de comunicação quântica.

Navegando de modo inteligente entre milhões de movimentos de aeronaves: a Thales apresenta o cérebro das aeronaves do amanhã.

Por fim, as tecnologias quânticas fornecerão benefícios incalculáveis aos sistemas de aviação, incluindo melhorias da ordem de magnitude na precisão da navegação. Mas a verdade imediata é que agora são necessárias soluções para lidar com o crescimento do tráfego aéreo, que deverá dobrar até 2030.

Este é o pensamento por trás do PureFlyt, desenvolvido pela Thales como o cérebro das aeronaves de amanhã, um cockpit totalmente conectado que aumentará significativamente o desempenho da aeronave.

O PureFlyt foi apresentado em Toulouse em 25 de novembro. Uma das principais inovações que tornam o PureFlyt um divisor de águas é a capacidade de utilizar dados internos e do mundo aberto, como informações meteorológicas, para que a trajetória da aeronave possa ser permanentemente controlada, adaptada e aprimorada, resultando em um voo otimizado, com diminuição do consumo de combustível e uma melhor experiência de voo para passageiros e tripulação.

-0- *T Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é a líder global em tecnologia que está moldando hoje o mundo de amanhã. O Grupo fornece soluções, serviços e produtos a clientes nos mercados aeronáutico, espacial, transporte, identidade e segurança digital, e defesa. Com 80.000 funcionários em 68 países, a Thales gerou vendas de EUR 19 bilhões em 2018 (em uma base proforma, incluindo a Gemalto). A Thales está investindo principalmente em inovações digitais - conectividade, Big Data, inteligência artificial e segurança cibernética - tecnologias que apoiam empresas, organizações e governos em seus momentos decisivos. *T

ACESSE OThales Group Para baixar fotos

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191127005668/pt/

IMPRENSA

Thales, Relações com a Mídia Cédric Leurquin +33 (0)1 57 77 90 93 cedric.leurquin@thalesgroup.com

Thales, Relações com a Mídia Alice Pruvot +331 57 77 89 52 alice.pruvot@thalesgroup.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.