Explosão de mina mata 15 no Afeganistão, sendo oito crianças

Quinze civis afegãos, entre eles oito crianças, morreram nesta quarta-feira (27) pela explosão de uma mina na passagem de um veículo em Imam Sahib, no norte do Afeganistão, declarou o porta-voz do ministério do Interior.

"Às 17H00, uma mina instalada pelos terroristas talibãs explodiu na passagem de um veículo civil na praça Imamuddin de Imam Sahib na província de Kunduz, matando 15 civis", declarou Nasrat Rahimi.

As vítimas são oito crianças, seis mulheres e um homem, informou.

Imam Sahib é um município muito próximo à fronteira com Tajiquistão. A província de Kunduz tem enfrentamentos regulares entre os talibãs e as forças governamentais, apoiadas pelos Estados Unidos.

A capital provincial foi alvo de um ataque dos insurgentes, que fracassou, no começo de setembro. Os talibãs se apoderaram brevemente da cidade em setembro de 2015.

A província tem também membros do grupo Estado Islâmico (EI). Após um atentado em 6 de novembro no Tajiquistão, o chefe da inteligência russa (FSB), Alexandre Bortnikov, advertiu sobre "um aumento da atividade do EI no Afeganistão".