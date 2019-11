França avalia sancionar o Irã por contencioso nuclear

A França ameaçou nesta quarta-feira (27) invocar um mecanismo incluído no acordo assinado em 2015 pelas grandes potências com o Irã, que permitiria voltar ao regime de sanções da ONU, após as sucessivas violações ao acordo por parte de Teerã.

"A cada dois meses o Irã acrescenta um corte [ao tratado], até o ponto de atualmente estarmos nos perguntando, digo isso com total clareza, se aplicamos o mecanismo de resolução de controvérsias que está previsto no tratado", advertiu o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, no parlamento francês.

"Dada a sucessão de ações empreendidas pelas autoridades iranianas, que vão rompendo progressivamente com o conteúdo do JCPOA (acordo nuclear), se levanta essa questão", acrescentou diante da Comissão de Assuntos Exteriores da Assembleia Nacional, câmara baixa do Parlamento francês.

Desde maio passado, Teerã tem descumprido o acordo alcançado em 2015 garantir o caráter pacífico de seu programa nuclear.

O Irã respondeu assim à decisão dos Estados Unidos de se retirar unilateralmente do acordo em 2018 e restabelecer sanções para asfixiar a economia iraniana.

Le Drian se mostrou bastante pessimista sobre o resultado dos múltiplos esforços empreendidos pela França para tentar salvar o acordo.

O presidente francês, Emmanuel Macron, participou ativamente em uma tentativa de organizar um encontro de seus homólogos Donald Trump, dos Estados Unidos, e Hassan Rohani, do Irã. No entanto, até agora não teve sucesso.