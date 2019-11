Os novos rostos da Comissão Europeia

Um número recorde de mulheres, o mais jovem comissário europeu já nomeado, um irlandês para negociar futuros laços com o Reino Unido.

A seguir, os novos nomes da Comissão Europeia, que será presidida pela alemã Ursula von der Leyen.

- Vice-presidências executivas -

CLIMA: O holandês Frans Timmermans (social-democrata, SD, 58 anos), atualmente o primeiro vice-presidente da Comissão responsável pelo Estado de direito, obtém a pasta do Clima, uma das prioridades do novo executivo.

POLÍTICA DIGITAL E CONCORRÊNCIA: A dinamarquesa Margrethe Vestager (liberal, 51 anos) mantém o cargo da Concorrência, com o qual fez nome em sua batalha contra os gigantes do Vale do Silício e ao qual ela acrescenta a adaptação da UE à "era digital".

ECONOMIA E SERVIÇOS FINANCEIROS: O letão Valdis Dombrovskis (PPE, direita, 48 anos), ex-primeiro-ministro e atual vice-presidente da Comissão, permanecerá entre os cargos de liderança encarregados dos serviços financeiros e da coordenação da política econômica.

- Vice-presidências -

RELAÇÕES EXTERIORES: Os líderes europeus escolheram o espanhol Josep Borrell (SD, 72 anos) como o próximo Alto Representante para Assuntos Estrangeiros e Política de Segurança, depois de liderar a diplomacia espanhola desde junho de 2018.

Este catalão, contrário à separação da Catalunha e presidente da Eurocâmara de 2004 a 2007, volta ao cenário europeu com o relacionamento com a Rússia, China e Estados Unidos, assim como a situação na Venezuela, em sua mesa de trabalho. Sua primeira viagem será ao Kosovo.

VALORES E TRANSPARÊNCIA: A tcheca Vera Jourova (liberal, 55 anos) é a atual comissária europeia da Justiça, dos Direitos dos Consumidores e Igualdade de Gênero.

PROMOÇÃO DO ESTILO DE VIDA EUROPEU: O grego Margaritis Schinas (PPE, 57 anos), experiente no mecanismo da Comissão da qual foi porta-voz de 2014 a 2019, será responsável por coordenar a reforma do asilo, entre outras questões.

DEMOCRACIA E DEMOGRAFIA: A croata Dubravka Suica (PPE, 62 anos) foi prefeita de Dubrovnik de 2001 a 2009, além de deputada em seu país e na Eurocâmara. Suas funções incluem a organização de uma conferência sobre o futuro da Europa.

RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS: O eslovaco Maros Sefcovic (SD, 53 anos) é o atual vice-presidente da Comissão de Energia. A partir de dezembro, tratará das relações com a Eurocâmara e os parlamentos nacionais.

- Comissários -

COMÉRCIO: O irlandês Phil Hogan (PPE, 59 anos) passa do pasta da Agricultura para a dp Comércio e deverá enfrentar a tensão comercial mundial, assim como as negociações comerciais com o Mercosul e, eventualmente, com o Reino Unido.

ORÇAMENTO: O austríaco Johannes Hahn (PPE, 61 anos) é o atual comissário de Política de Vizinhança e Extensão, depois de assumir o comando da Política Regional.

JUSTIÇA: O belga Didier Reynders (liberal, 61 anos) é um pilar da política de seu país há anos como ministro das Finanças, de Relações Exteriores ou Defesa. Em junho, falhou na tentativa de se tornar o secretário-geral do Conselho da Europa.

INOVAÇÃO E JUVENTUDE: A búlgara Mariya Gabriel (PPE, 40 anos) é a comissária da Economia Digital, onde ficou conhecida por sua ação contra a desinformação online.

SAÚDE: A cipriota Stella Kyriakides (PPE, 63 anos) é deputada desde 2006. Psicóloga de formação, especialista em prevenção do câncer, também foi presidente interina da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.

ENERGIA: Kadri Simon (liberal, 42 anos), da Estônia, foi ministra da Economia e Infraestruturas entre 2016 e 2019.

ASSOCIAÇÕES INTERNACIONAIS: A finlandesa Jutta Urpilainen (social-democrata), 44 anos, foi ministra das Finanças e vice-primeira-ministra (2011-2014). Durante a crise da zona do euro, adotou uma linha dura contra a Grécia e a Espanha.

MERCADO INTERINO: O francês Thierry Breton, 64 anos, ex-presidente da empresa Atos e ex-ministro da economia gaulesa, dirigirá um amplo cargo que inclui política industrial, também no campo militar, entre outros.

EXTENSÃO: O húngaro Oliver Varhelyi, de 47 anos (PPE) e embaixador de seu país na UE, será o responsável por negociar a adesão de terceiros países. Durante suas audições na Eurocâmara, defendeu sua independência do primeiro-ministro húngaro, o populista Viktor Orban.

ECONOMIA: O ex-primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni (SD, 65 anos), crítico de populismos, deve garantir o respeito pelas regras tributárias europeias pelos países do bloco.

MEIO AMBIENTE, OCEANOS E PESCA: O lituano Virginijus Sinkevicius (29 anos) é o mais jovem da nova Comissão. Após um breve passo na Eurocâmara em 2016 no grupo Verdes/ALE, foi nomeado Ministro da Economia do seu país no ano seguinte.

EMPREGO E DIREITOS SOCIAIS: O luxemburguês Nicolas Schmit (SD, 65 anos) foi ministro do Trabalho e Economia Social e Solidária do seu país, assim como embaixador do Luxemburgo na UE de 1998 até 2004.

IGUALDADE: A maltesa Helena Dalli (SD, 57 anos) foi ministra dos Assuntos Europeus e de Igualdade em seu país. Ex-miss Malta, de acordo com o Times of Malta, é formada em sociologia política e deputada desde 1996.

AGRICULTURA: O polonês Janusz Wojciechowski (CRE, soberano, 64 anos) é membro do Tribunal de Contas Europeu e ex-presidente do mesmo órgão em seu país.

COESÃO: A portuguesa Elisa Ferreira (SD, 64 anos), vice-governadora do Banco de Portugal, é ex-ministra do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional em seu país, além de ex-eurodeputada.

TRANSPORTE: Será assumido pela deputada romena Adina-Ioana Valean, 51 anos (PPE), especialista em transporte.

GESTÃO DE CRISE: O esloveno Janesz Lenarcic (independente, 52 anos) é atualmente o embaixador de seu país na UE, após ter sido secretário de Estado de Assuntos Europeus.

ASSUNTOS INTERNOS: A sueca Ylva Johansson (SD, 55 anos) foi ministra várias vezes, especialmente de Emprego, Educação e Assuntos Sociais.