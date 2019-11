Agricultores franceses protestam para pedir preços melhores

Centenas de agricultores, alguns de trator, foram a Paris nesta quarta-feira para reclamar melhores preços para seus produtos e pressionar as negociações anuais em curso com o setor de distribuição.

Os comboios saíram de madrugada de vários pontos perto da capital e avançaram para Paris, onde provocaram alguns engarrafamentos, mas menores que o esperado.

O protesto, convocado em toda a França pelos sindicatos da FNSEA e Jeunes Agriculteurs, reuniu cerca de mil tratores na capital.

Outros 200 agricultores bloquearam a Avenue des Champs Elysées e jogaram feno no Le Fouquet's, um conhecido restaurante de luxo.

"Estamos realmente sofrendo. Pedimos uma reunião com o presidente [francês Emmanuel Macron]. Estamos dispostos a ficar o tempo que for necessário", disse com um megafone Cyril Milard, o presidente da região de Seine-et-Marne do sindicato da FDSEA.

Os agricultores pedem melhores preços de venda de seus produtos e querem influenciar as negociações em andamento dos grupos de distribuição franceses, de propriedade de grandes redes de supermercados.

Essas negociações anuais estabelecem os preços para um período de 12 meses.