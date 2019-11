Novo massacre deixa 13 civis mortos na República Democrática do Congo

Pelo menos 13 civis foram mortos em um novo massacre atribuído ao grupo armado ADF perto de Beni, no leste da República Democrática do Congo, informaram nesta quarta-feira as Nações Unidas e uma autoridade local.

"Temos o número de 13 mortos no início da manhã", disse à AFP o porta-voz da Missão das Nações Unidas no Congo (Monusco).

Outras fontes mencionam 14 mortos perto de Oicha, 30 km ao norte de Beni.

"Existem 14 corpos no necrotério do hospital de Oicha. O Exército já está na região em busca dos ADF", disse o administrador (chefe político-administrativo) do território de Beni, Donat Kibwana, contactado em Oicha por um correspondente da AFP.

"Quatorze novos corpos mutilados encontrados hoje em #Maleki, perto de #Oicha, elevando para 94 o número de civis mortos por grupos armados no território de #Beni desde 5 de novembro", disse o Grupo de Estudo do Congo (GEC) da Universidade de Nova York.

Os autores de assassinatos fazem, na "esmagadora maioria dos casos", parte do grupo ugandês das Forças Democráticas Aliadas (ADF), de acordo com um membro do GEC.

A região de Beni está agitada há uma semana por manifestações anti-ONU que mataram pelo menos seis pessoas desde segunda-feira.

Os manifestantes acusam as forças de paz da Monusco na região de assistir "passivamente" a assassinatos de civis.

Em 30 de outubro, o Exército congolês anunciou operações militares contra bases da ADF na região de Beni.

A presidência congolesa anunciou na segunda-feira operações militares conjuntas com os Capacetes Azuis da Monusco na região.