Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global assinou um acordo de colaboração com o escritório de advocacia Law Office Pepeljugoski. Com a parceria, a Andersen Global faz sua estreia na Macedônia do Norte e reforça sua presença crescente na região.

O proprietário e sócio-gerente Valentin Pepeljugoski fundou a empresa em 1999 e a expandiu para incluir o sócio Aleksander Trajkovski, além de mais de 15 profissionais da área jurídica. Com presença na Macedônia do Norte e na República do Kosovo, o Law Office Pepeljugoski é um escritório multidisciplinar de advocacia especializado em direito empresarial, direito comercial, direito de propriedade intelectual, litígio, direito alfandegário, direito contratual, direito financeiro e direito fiscal.

"A dedicação da nossa equipe para oferecer aos nossos clientes o melhor atendimento ajudou a nos tornar líderes em nossas áreas de atuação", comentou Valentin. "Agora que temos uma reputação sólida na região, queremos aprimorar nossas ofertas de serviço. Colaborar com a Andersen Global traz aos nossos clientes os benefícios e recursos de uma empresa global, ao mesmo tempo em que amplia o nosso alcance internacional."

"O Law Office Pepeljugoski é um importante acréscimo para um atendimento mais abrangente na região", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho administrativo da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "Valentin e sua equipe demonstram nossa paixão por gestão, uniformidade e independência. Todos os escritórios de advocacia que colaboram com a Andersen Global na região compartilham do nosso compromisso de estabelecer um padrão no que diz respeito a atendimento ao cliente e transparência. Essa semelhança de visão oferece uma base firme para relações sólidas de trabalho e para o desenvolvimento de uma prática de nível superior na região."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 5.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 164 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

