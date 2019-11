Comunicado do Business Wire :EHL Group

A EHL recebeu o prêmio World Hospitality Awards (WHA) por "Inovação em Educação", em reconhecimento ao seu renovado Bacharelato de Ciências em Gestão Internacional de Hospitalidade, que aproveita todo o poder do grupo educacional multi-campus.

Primeiro campus internacionalEstabelecer uma presença internacional foi um fator primordial nos planos da EHL para enriquecer o aprendizado de seus alunos e ampliar suas perspectivas. Com uma intenção clara de expandir para mercados emergentes de hospitalidade, a EHL Group foi autorizada a entregar seu Bacharelato em Gestão Internacional de Hospitalidade em Singapura. O campus da EHL (Singapura)1 irá receber seu primeiro grupo no outono de 2021. Enquanto isso, o Grupo planeja oferecer cursos de curta duração no local já no verão de 2020.

"Estamos ansiosos em expandir nossa conexão com a comunidade local e participar deste ambiente próspero. É com entusiasmo e convicção que embarcamos nesta nova aventura. Nosso compromisso com a economia local começará no campus e se estenderá por todo o país, pois esperamos fortalecer nossos laços existentes com o setor de hospitalidade de Singapura", disse Michel Rochat, Diretor Executivo da EHL Group.

Os candidatos podem acessar: https://singapore.ehl.edu e se inscrever para iniciar o ano preparatório no campus da EHL Lausanne em setembro de 2020 e, a seguir, começar seu curso de bacharelato como o primeiro grupo no campus da EHL (Singapura) em setembro de 2021.

1 Bacharelato, 2 Caminhos, 3 CampiA nova organização da oferta da EHL, que a WHA concedeu, é melhor representada pelo novo slogan1 Bacharelato, 2 Caminhos, 3 Campi. 1 grau, representando o bacharelato de renome mundial, que é a base do reconhecimento global da EHL, 2 caminhos, já que os alunos da EHL Passugg que estudam para obter um diploma profissional têm agora a oportunidade de estender seus estudos e trabalhar em direção a um grau de nível universitário. Por fim, três campi, graças ao terceiro campus do Sudeste Asiático em Singapura, além dos campi suíços em Lausanne e Passugg.

"A EHL tornou-se um provedor de educação verdadeiramente mundial e agora se diferencia ainda mais, permitindo que os alunos aspirem a coisas melhores e maiores, na Suíça ou no exterior. Temos orgulho de ser reconhecidos por nossos esforços pioneiros e esperamos ansiosamente as novas alianças e parcerias globais que surgirão do nosso apoio asiático", concluiu Michel Rochat.

1O campus da EHL (Singapura) está registrado como uma instituição de ensino particular em Singapura sob a Lei da Educação Privada, Estrutura de Registro Aprimorada (ERF), Registro Nº 201731189N, e recebeu o Esquema de Certificação EduTrust (Número de certificação EDU-2-2124, válido de 14 de junho 2019 a 13 de junho de 2023).

Sobre a EHL Group

EHL Group Sherif Mamdouh | Gerente de Comunicações Externas communication@ehl.ch | +41 21 785 10 53

