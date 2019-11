Manifestações deixam um morto e dezenas de feridos no Iraque

Pelo menos um morto e dezenas de feridos foram registrados nesta terça-feira em Bagdá, enquanto várias cidades no sul do Iraque estão paralisadas por manifestantes que bloqueiam administrações e estradas com o objetivo de derrubar o poder, confirmaram correspondentes da AFP.

Um manifestante foi morto por balas de borracha da polícia, segundo médicos da capital, onde os manifestantes enfrentam a polícia escondida atrás de muros de concreto.

Outros 20 manifestantes ficaram feridos no mesmo lugar, nos arredores da ponte Al Ahrar, presos em uma nuvem de gás lacrimogêneo, perto da Praça Tahrir, epicentro do primeiro movimento de protesto espontâneo do Iraque após Saddam Hussein, que já causou cerca de 350 Morto em dois meses.

Nesta terça-feira, a violência se espalhou pelas cidades que, até agora, não haviam sido afetadas pelo movimento de protesto.

Em Kerbala, onde a violência é particularmente intensa, manifestantes e policiais jogaram coquetéis molotov após mais uma noite de combates, informou outro correspondente da AFP.

Até agora, os confrontos ocorreram apenas à noite na cidade sagrada xiita, mas nesta terça continuaram ao longo do dia.

Em Kut, Najaf, Amara e Basra, a desobediência civil continua a paralisar escolas e administrações, até agora nenhuma violência foi relatada, relataram correspondentes da AFP.

O Iraque, o segundo produtor da OPEP, foi vítima de sua primeira mobilização espontânea desde que uma invasão americana derrubou Hussein em 2003.

Os manifestantes exigem a reforma do sistema e de sua classe dominante, que consideram corruptos e incompetentes.