Acidente com helicópteros mata 13 militares franceses no Mali

Treze militares franceses da força Barkhane morreram no Mali em uma colisão acidental de dois helicópteros durante uma operação de combate a jihadistas, anunciou nesta terça-feira o governo da França.

O presidente francês, Emmanuel Macron, saúda "com o maior respeito a memória dos militares do exército, seis oficiais, seis suboficiais e um cabo, vitimados em operação e mortos em nome da França no duro combate contra o terrorismo no Sahel", afirma um comunicado do Palácio do Eliseu, sede da presidência.