Padres condenados por mais de 40 anos por abuso de crianças surdas na Argentina

Dois padres foram condenados a mais de 40 anos de prisão por agressão sexual grave contra meninos surdos no Instituto de Ensino Próvolo, de Mendoza, em um caso que abala a Igreja católica argentina.

O padre argentino Horacio Corbacho foi sentenciado a 45 anos de prisão e o italiano Nicola Corradi a 42, segundo a decisão lida nesta segunda-feira no tribunal.

Nos dois casos, se considerou como agravante o fato de eles serem responsáveis pela guarda dos meninos e ministros de culto, e das vítimas serem menores de idade.

O jardineiro do centro de ensino, Armando Gómez, também foi condenado, com pena de 18 anos de prisão, por agressão sexual.

Nas portas do tribunal, um grupo de jovens do instituto esperaram a decisão com cartazes de apoio às vítimas.

Corbacho, de 59 anos, e Corradi, de 83, se encontravam até agora em prisão preventiva.

O julgamento começou em 5 de agosto, a portas fechadas. Nas audiências avaliou os testemunhos de 13 vítimas.

O Instituto Próvolo, em Mendoza, 1.000 km a oeste de Buenos Aires, foi fechado em 2016 após as primeiras denúncias na justiça por abusos cometidos desde 2004.